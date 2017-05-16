Владивосток, 16 мая, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Тигра по кличке Владик, прославившегося своими прогулками по Владивостоку, выпустили в национальном парке «Бикин» Приморского края. Об этом рассказал Life.ru директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Тигр

«Учитывая прошлое Владика, его тягу к городам, мы решили отвезти его в наиболее отдаленный район дикой тайги с высокой численностью копытных животных», — сообщил Арамилев.

Отмечается, что полосатый хищник провел в центре почти полгода, где прошел курс реабилитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября 2016 г. двое жителей Владивостока сообщили, что видели тигра в городе. 20 октября хищника поймали. Пойманный тигр был доставлен в центр реабилитации и реинтродукции тигров.

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