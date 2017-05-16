Москва, 16 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. В суд Вашингтона (США) поступило исковое заявление российского бизнесмена Олега Дерипаски к американскому агентству о якобы его причастности к продвижению интересов Москвы в ходе президентской кампании Дональда Трампа.

Сандро Ботичелли. Клевета. 1495

Истец считает «клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях» в статье Джеффа Хорвица и Чада Дея, опубликованной агентством 22 марта 2017 года. В статье «выдвигаются ложные обвинения в адрес Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям», — цитирует исковое заявление ТАСС.

По мнению истца, статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки российского предпринимателя, совершенные в период с 2005 по 2009 год, имели отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией Трампа и президентскими выборами 2016 года в США.

Тем не менее, оснований считать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом подрывал демократические движения, у агентства нет. Ранее в своей статье в газете The Washington Post Дерипаска написал, что граждане РФ систематически изображаются в американских СМИ и в выступлениях американских правительственных чиновников как «дикие варвары, воры, агрессоры, как люди, которые презирают свободу и выступают против нее и ее принципов».

Напомним, AP распространило информацию о том, что 10 лет назад бывший советник Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы российского руководства в Вашингтоне. Утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту $10 млн в год начиная с 2006 года.

Расследование основывается на некоем письме, которое Манафорт направил Дерипаске и из которого якобы следует, что между ними были финансовые взаимоотношения.

Российские СМИ в конце марта предложили AP опубликовать то самое письмо, на котором основывается расследование, но редакция агентства отказалась. «Мы отвечаем за свою публикацию», — заявила глава службы по связям с общественностью Associated Press Лорен Истон.