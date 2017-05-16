Вашингтон, 16 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Российскую Федерацию присоединиться к международной коалиции США для совместной борьбы с «режимом Башара Асада».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

"Рассекреченная отчетность, опубликованная сегодня (15 мая) Госдепартаментом по зверствам, совершенным в Сирии, ясно показывает, как режим Асада систематически и жестоко терроризирует свой собственный народ», — говорится в заявлении Хейли, распространенном постпредством США при ООН.

Дипломат считает, что власти Сирии совершают преступления против человечности, и частично ответственность за это несут РФ и Иран.

«Весь мир осознал, какие ужасы творит сирийский режим, — заявила Хейли. — Настало время для России присоединиться к нам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге заявил, что власти США готовы сотрудничать с РФ и Исламской Республикой Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сегодня, 15 мая, заявил

«США открыты к работе как с РФ, так и с Ираном, чтобы найти решение, которое приведёт к стабильности и единству в Сирии», — заявил он.

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