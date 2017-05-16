Варшава, 16 мая, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Общее мнение о необходимости продления антироссийских санкций высказали участники саммита глав МИД стран Европейского союза, сообщил журналистам польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», — сказал он.

Напомним, саммит глав МИД ЕС состоялся в Брюсселе. Одной из тем встречи стали санкции, введенные в 2014 году в отношении России, которая, по мнению США, а значит и ЕС, «незаконно присоединила Крым».

Экономические санкции были введены временно, и их уже несколько раз продляли. Аргументом для продления обычно является тот факт, кто Россия якобы не выполняет минские соглашения. При этом России не является участником вооруженного конфликта на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доля российских граждан, отметивших, что санкции не создали никаких проблем для них лично или их семьи, вернулась к уровню осени 2014 года — на уровень 75%.