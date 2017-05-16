Вена, 16 мая, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Досрочные парламентские выборы в Австрии предположительно пройдут в октябре 2017 года, сообщает Der Focus.

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Об этом стало известно 15 мая после переговоров канцлера Австрии, лидера Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиана Керна с министром иностранных дел Себастьяном Курцом, который в ходе экстренного заседания Австрийской народной партии (АНП) 14 мая был избран ее председателем.

Инициатива проведения досрочных выборов принадлежит АНП, так как, по словам Курца, партия не хочет больше быть «младшим партнером» СДПА в правящей коалиции.

Члены обеих партий не могут договориться по многим вопросам. Особенно это касается многих аспектов, связанных с миграционной и интеграционной политикой.

Таким образом, правящая коалиция больше не будет состоять из двух партий.

Как отмечал Себастьян Курц, его партия стремится набрать большинство на выборах и сместить СДПА.

Данный вопрос будет вынесен на голосование в парламент Австрии 17 мая.

Предположительно досрочные парламентские выборы пройдут 8 или 15 октября 2017.