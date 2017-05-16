Берлин, 16 мая, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Правительство Турции запретило немецким депутатам доступ на авиабазу Инджирлик, где располагаются военные бундесвера, объясняя это тем, что Германия принимает у себя бывших турецких военных и чиновников, сообщает Die Zeit. Поездка на авиабазу была запланирована на 16 мая, однако 13 мая с турецкой стороны пришел отказ.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала отказ Турции.

«Визит на базы, где располагаются наши военные, абсолютно необходим. Турция не в праве нам в этом отказывать», — заявила она.

Официальный представитель МИД ФРГ в Берлине Мартин Шефер назвал данные действия со стороны Анкары неприемлемыми.

«В этой ситуации мы должны задуматься о том, что будет дальше», — отметил Шефер, ссылаясь на возможное передислоцирование немецких военных.

Глава оборонного комитета бундестага Вольфганг Хельмих потребовал вывода военных с турецкой авиабазы.

«Мы не дадим себя шантажировать», — добавил он.

Это не единственный случай, когда Турция запретила немецким депутатам посещать своих военных. Похожая ситуация случилась в 2016 году после подписания в бундестаге резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, который отрицает Анкара.

На авиабазе Инджирлик находится 260 немецких солдат, участвующих в военных действиях международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).