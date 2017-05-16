Пекин, 16 мая, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта укрепляется третий рабочий день подряд, достигнув 16 мая курса 6,879 юаней за доллар США, передает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Доллар. ВВП

Юань вновь существенно укрепился по отношению к доллару, прибавив 62 базисных пункта по отношению к курсу за 15 мая. Всего за несколько дней с 12 мая валюте Поднебесной удалось «отвоевать» у доллара 261 базисный пункт.

Напомним, что официальные китайские власти и некоторые западные эксперты дают разное объяснение нестабильности курса юаня. Пекин утверждает, что дело в продолжающейся с 2015 года финансовой реформе, которая призвана в том числе усовершенствовать механизм определения курса национальной валюты КНР. В то же время, ряд западных экспертов полагает, что периодическое снижение курса юаня вызвано желанием китайских властей получить экспортные выгоды при осуществлении долларовых сделок.