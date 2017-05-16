Юань пережил третье укрепление подряд по отношению к доллару США
Пекин, 16 мая, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта укрепляется третий рабочий день подряд, достигнув 16 мая курса 6,879 юаней за доллар США, передает агентство «Синьхуа».
Юань вновь существенно укрепился по отношению к доллару, прибавив 62 базисных пункта по отношению к курсу за 15 мая. Всего за несколько дней с 12 мая валюте Поднебесной удалось «отвоевать» у доллара 261 базисный пункт.
Напомним, что официальные китайские власти и некоторые западные эксперты дают разное объяснение нестабильности курса юаня. Пекин утверждает, что дело в продолжающейся с 2015 года финансовой реформе, которая призвана в том числе усовершенствовать механизм определения курса национальной валюты КНР. В то же время, ряд западных экспертов полагает, что периодическое снижение курса юаня вызвано желанием китайских властей получить экспортные выгоды при осуществлении долларовых сделок.