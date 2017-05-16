Москва, 16 мая, 2017, 06:14 — ИА Регнум. В Государственной думе планируется создать Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Об этом 16 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По информации издания, новая структура, которая будет работать при спикере Госдумы Вячеславе Володине, займётся вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Советник председателя Госдумы на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков подтвердил данную информацию, уточнив, что состав и структура совета будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на текущей неделе.

«Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления — культуру, религию и межнациональные отношения», — пояснил при этом Щипков.

Напомним, в Государственной думе шестого созыва при бывшем спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов. В текущем созыве действуют пока два таких совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.

Как отметил советник спикера, создание подобных органов является «обычной практикой». «Советы создаются, чтобы помогать председателю выполнять его прямые обязанности. Нужны помощники, нужны советники, нужна дискуссия — это обычные вещи, которые способствуют решению актуальных вопросов», — отметил он.