Будапешт, 16 мая, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Один из основателей немецкой террористической группировки «Фракция красной армии» (RAF) Хорст Малер был задержан в Венгрии 15 мая, передает Der Spiegel, ссылаясь на данные прокуратуры Мюнхена.

Арест

81-летний Малер находился с 2009 года в тюрьме ФРГ, он отбывал наказание за отрицание холокоста. Спустя шесть лет заключения он был временно освобожден по состоянию здоровья, но использовал данную возможность для бегства. В мае 2017 года стало известно, что Малер подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Венгрии.

15 мая СМИ сообщили, что венгерская полиция задержала преступника.

Хорст Малер — один из основателей террористической группировки RAF в 1970 году, которая ответственна за 34 убийства, многочисленные ограбления банков и взрывы. Группировка просуществовала до 1998 года.