Вашингтон, 16 мая, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации, целью которой будет поддержка и продвижение инициатив, выдвигавшихся ею в период избирательной кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинт vs Клинтон

Как сообщила Клинтон в своём микроблоге в Twitter, организация получила название Onward Together («Вместе вперёд»), что очевидно перекликается с главным лозунгом её избирательной кампании — Stronger Together («Вместе сильней»).

«Мы запускаем «Вместе вперёд», чтобы вдохновлять людей на вовлечение, организацию и даже выдвижение на выборах», — написала Хиллари Клинтон.

«Более чем когда-либо, я верю, что участие граждан жизненно необходимо для нашей демократии. Я так вдохновлена всеми, кто готов организовывать и руководить», — отметила экс-госсекретарь.

На официальном сайте «Вместе вперёд» сообщается, что задача организации состоит в продвижении идей, которые поддержали почти 66 млн американцев, голосовавших за Клинтон на президентских выборов, а также всех «прогрессивных ценностей».

По словам Клинтон, её новое движение намерено активно сотрудничать с рядом правозащитных организаций, включая Color of Change, выступающую за расовую справедливость и реформирование правосудия, а также Emerge America, которая обучает женщин выдвижению своей кандидатуры в политике.