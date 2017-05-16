Амстердам, 16 мая, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Спустя два месяца после проведения парламентских выборов в Нидерландах представители четырех крупных партий сели 15 мая за стол переговоров, сообщает Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Бинненхоф. дворцовый пруд и флаг Нидерландов. Гаага. Нидерланды

Из-за споров о миграции они не смогли договориться о формировании коалиционного правительства.

За ужесточение правил для иммиграции выступает Народная партия за свободу и демократию, которая одержала победу на парламентских выборах 15 марта.

Ее поддержала партия «Христианско-демократический призыв». Они требовали ужесточения мер также в ходе своей избирательной кампании.

Однако Партия свободы и «Зеленые Левые» призывают к более либеральному подходу.

Чтобы создать стабильную правящую коалицию НПСД должна заключить соглашения с еще тремя партиями.

Однако к сотрудничеству с ультраправыми из Партии свободы, которая заняла второе место на выборах, не стремится ни одна из партий.

После переговоров стало известно, что из-за разногласий по поводу миграционной политики, главы партий не пришли к общему решению создать коалиционное правительство.