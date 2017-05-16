Ванино, Хабаровский край, 16 мая, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Электрификация железной дороги и строительство второго пути позволят железнодорожникам существенно увеличить пропускную способность дороги до свободного порта Ванино. К 2025 году планируется построить 275 километров второго пути и провести электрификацию дороги на ванинском участке. На Межрегиональном координационном совете ДВЖД обсудили вопросы организации перевозок грузов в направлении морских портов и сухопутных погранпереходов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Железнодорожный комплекс АО «Дальтрансуголь, свободный порт Ванино

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Участики дискуссии отметили, что на протяжении нескольких лет на всей протяженности ДВЖД отмечается устойчивый рост грузов. Львиную долю в их объеме занимает каменный уголь — порядка 70%.

С 2003 по 2016 годы инвестиции в развитие ДВЖД составили 311 млрд, это примерно 22 млрд в год. В 2017 году запланировано инвестировать в развитие дороги 49 млрд рублей, в 2018 — 62, в 2019 — 61 млрд рублей.

На эти средства железнодорожники планируют провести реконструкцию существующих станций и разъездов, построить 17 новых станций, модернизировать путевое хозяйство с целью повысить скорость прохождения пассажирских и грузовых поездов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению пропускной способности ДВЖД.

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Участники совета отметили, что с 2010 по 2016 год объем перевозок по всей железнодорожной сети России на Дальний Восток увеличился со 120 до 141 млн тонн, опять же, главным образом, за счет экспорта каменного угля. Переориентации грузопотока способствовало увеличение перерабатывающих мощностей портов и погранпереходов, а также активное развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В частности, в свободном порту Ванино активно развивается как железнодорожная инфраструктура, так и портовая.

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Крупнейший в регионе угольный порт СУЭК — АО «Дальтрансуголь», введенный в эксплуатацию в 2008 году, при проектной мощности в 12 млн тонн, благодаря проведенной модернизации производства уже сегодня перерабатывает более 20 млн тонн в год. В декабре 2016 года порт завершил реализацию одного из наиболее масштабных в регионе проектов — «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности до 24 млн тонн в год». Таким образом предприятие вышло на финишную прямую к 24 млн тонн, при этом в компании сообщили, что уже готовится проект по увеличению мощностей терминала до 30 млн тонн в год.

С возможностью увеличения перевалки строится и еще один угольный терминал — ООО «Сахатранс».

По данным экспертов Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, основной транспортно-логистический тренд сохраняется и сегодня: ожидается увеличение объема перевозок на дальневосточном направлении до 155,8 млн тонн по итогам 2017 года. А с учетом перспектив добывающих отраслей рост может удвоиться уже в ближайшее время.

«К 2020 году, при условии дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры, потенциальный объем перевозок может составить 320 млн тонн, в том числе в направлении портов и пограничных переходов — 260 млн тонн», — поделился прогнозом начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

По мнению руководителя ДВЖД, такой объем перевозок неизбежно вызовет дополнительную нагрузку на железную дорогу. В связи с чем необходимо дальнейшее синхронное развитие провозных способностей инфраструктуры, железнодорожных узлов и портовых мощностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот за январь-апрель 2017 года увеличился до 63,1 млн тонн (+8%). Порт Восточный увеличил грузооборот до 23,3 млн тонн (+9,3%), морской порт Ванино, на территории которого действуют несколько стивидорных компаний, увеличил грузооборот до 9,8 млн тонн (+1,2%), Находка до 8,2 млн тонн (+7,8%), Пригородное — до 6,1 млн тонн (+11,8%), Владивосток — до 5,3 млн тонн (+17,8%), снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот портов Де-Кастри — до 4 млн тонн (-2,1%) и Посьет — до 2,7 млн тонн (-1,1%).

Напомним, стратегия экономической безопасности России до 2030 года, подписанная президентом РФВладимиром Путиным, предусматривает приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области. Здесь же говорится о развитии Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.