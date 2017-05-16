Москва, 16 мая, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Специалисты «Лаборатории Касперского» пришли к заключению, что вирус-шифровальщик WannaCry, атаковавший сотни тысяч компьютеров по всему миру, могли создать северокорейские хакеры из группы Lazarus, которая предположительно стоит за кражей средств из ЦБ Бангладеш в феврале 2016 года и атакой на студию Sony Pictures в 2014 году.

geralt Хакеры. Двоичный код

«Вы ведь помните ещё наших северокорейских грабителей банков через SWIFT и ломателей Sony Pictures?.. Детектив закручивается всё сильней и теперь один и тот же код обнаружен в WannaCry и в троянцах от Lazarus», — написал главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев на своей странице в Facebook.

Как сообщает Daily Mail, к аналогичному выводу пришли и эксперты американской компании Symantec, специализирующейся по разработке ПО в области информационной безопасности.

Напомним, кибератака WannaCry привела к блокировке не менее 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. В наибольшей степени атаке подверглись Россия, Украина, Индия и Тайвань. Компьютеры были атакованы 12 мая.

15 мая президент Microsoft Брэд Смит заявил, что свой отрицательный вклад в масштаб кибератаки внесли АНБ и ЦРУ.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру», — сказал он.

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