Вашингтон, 16 мая, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Американская частная компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Spacex.com Космодром

Запуск был произведён с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:21 мск. Через три минуты после старта произошло штатное отключение главного двигателя и отделение первой ступени ракеты.

Позднее космический аппарат перешёл в фазу своего развёртывания и вышел на промежуточную геостационарную орбиту. Спутник будет находиться на высоте 35,7 тысячи километров над Землёй.

Спутник Inmarsat-5 F4 станет уже четвёртым в системе Global Xpress, развертывание которой началось в 2013 году. Система будет обеспечивать сверхскоростной широкополосный доступ в интернет на суше, в море и в воздухе, в том числе беспроводную интернет-связь для пассажиров авиалайнеров и морских судов.

По информации TechCrunch, аппарат весом почти в 7 тонн стал самым большим к настоящему времени грузом, который когда-либо выводила на орбиту Falcon 9. По этой причине SpaceX приняла решение не тестировать возвращение первой ступени ракеты-носителя на Землю в рамках данной миссии.

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