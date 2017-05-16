Владивосток, 16 мая, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Сам факт наличия стратегии экономической безопасности России, которая предусматривает, в том числе приоритетное развитие экономического потенциала Дальнего Востока, для дальневосточных регионов очень важен — это наша инвестиционная привлекательность. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, указав при этом, что осуществление указанной программы малореально.

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По мнению экономиста, любое государство должно ставить перед собой стратегические задачи, из чего совершенно не следует, что эти задачи имеют целью быть достигнутыми. Сегодня российская экономика зависит от нефтяных цен: будет высокая цена на нефть — будет один сценарий развития, будет низкая — будет другой сценарий.

«Это планы, которые строит человек в случае, если он выиграет в лотерею. Какова вероятность? 50 на 50 — будут деньги, будет всё это реализовано. Реализовано не потому, что это некое волевое решение государства, а реализовано, потому что это здравый экономический смысл», — отметил экономист.

«Сорос, которого сильно переоценивают как финансиста, но сильно недооценивают как социального философа, в своё время опубликовал материал, в котором убедительно доказал: что у людей в головах, то и на рынке, что нет никакой объективной экономической ситуации и отдельно субъективного мышления. Как у Маркса бытие определяет сознание, так у Сороса сознание определяет бытие. Поэтому сам факт этой программы при всей малореальности её осуществления, он для дальневосточных регионов очень важен, очень нужен, очень полезен. Это наша инвестиционная привлекательность, — уверен Максим Кривелевич. — Сидят японцы, корейцы, американцы и думают, куда вложить лишние деньги, а тут говорят о развитии дальневосточных регионов. И они решают сыграть, мелочь по карманам сгребают, миллиард долларов вкладывают и смотрят, что дальше будет. А для Дальнего Востока каждый миллиард долларов имеет значение».

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия экономической безопасности России до 2030 года, подписанная президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области. Здесь же говорится о развитии Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.