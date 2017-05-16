Киев, 16 мая, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что Россия может направить кибервойска против Украины. Об этом он заявил вечером 15 мая в эфире телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Недавно мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США, — сказал Порошенко. — Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине».

Украина же, по словам президента, готова противопоставить хакерам свою «решительность и сплочённость» и потому «не оставит им ни единого шанса».

Напомним, в январе этого года Пётр Порошенко обещал в ближайшем времени создать на Украине подразделение кибервойск, которые будут способны успешно противостоять «кремлёвским» хакерам и нанести России контратаку в киберпространстве.

На Западе заявления о «российских хакерах», якобы пытавшихся влиять на ход избирательных кампаний в других странах, звучат регулярно, в том числе из США, Франции, Германии. При этом каких-либо доказательств в подтверждение этих заявлений до настоящего времени ни одной из сторон представлено не было.

Представители российских властей неоднократно отвергали все обвинения в подобном вмешательстве.