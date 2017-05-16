Пекин, 16 мая, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Премьер КНР Ли Кэцян призвал к усилению сотрудничества с ООН в целях продвижения глобального мира, стабильности и процветания во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в кулуарах форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который завершился 15 мая в Пекине, передает агентство «Синьуа».

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Китай является верным защитником авторитета ООН, как ключевого инструмента защиты мира и безопасности, а также продвижения глобального развития, заявил Ли.

«Мы желаем играть свою роль на платформах вроде ООН в целях обеспечения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, также прилагать совместные усилия в продвижении мира, стабильности и процветания», — заявил он.

Ли отметил, что продвижение глобального мира, развития и сотрудничества стало главной точкой консенсуса для всех, а глобализация, по его словам, стала необратимым историческим трендом.

Проблемы, порождаемые глобализацией должны своевременно решаться по мере осуществления глобализации, отметил он, подчеркивая, что Китай поддерживает глобализацию, а также содействует торговле и инвестициям.

Гутерреш, в свою очередь отметил, что Китай является важнейшей опорой в поддержании многосторонней свободной торговли, а также справедливой и организованной глобализации.

ООН намерена упрочить сотрудничество с Китаем и согласовать свою повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с китайской стратегией развития и продвижения глобального мира и стабильность в рамках устойчивого развития, добавил он.

Напомним, во время встречи китайского посла в Сирии с главой Государственного управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имадом Сабуни, Посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь назвал инициативу «Нового шелкового пути» «симфонией стран».