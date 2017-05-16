Вашингтон, 16 мая, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Дональд Трамп раскрыл секретные данные на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам госсекретаря, во время встречи обсуждался «широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними». «В ходе этого обмена рассматривался характер конкретных угроз, но не обсуждались источники, методы или военные операции», — подчеркнул он.

Информацию в СМИ также прокомментировала первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл. «Эта статья лжива. Президент обсуждал только общие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны», — приводит её слова CNN.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп на встрече с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, состоявшейся 10 мая, поделился некоторыми сведениями о террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего поставил под угрозу важнейший источник информации об исламистах.

Как было отмечено, механизм обмена данными, о которых идёт речь, являлся столь секретным, что подробности не только скрывались от союзников США, но и в самом Белом доме были доступны лишь ограниченному числу лиц.