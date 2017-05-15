Дейр-эз-Зор, Сирия, 16 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек стали жертвами авиаудара коалиции во главе с США в сирийской провинции Дей-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные мониторинговых групп.

PACAF Пилот

По сведениям базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории прав человека», атаке подвергся город Аль-Букамал, расположенный недалеко от границы с Ираком. Удар был нанесён по территории вблизи жилого района и мечети.

Сообщается, что большинство жертв являются гражданскими лицами. Также по данным правозащитников, среди погибших — десять детей.

В свою очередь СМИ, близкие к террористической группировке «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают о 15 погибших и 35 раненных в Аль-Букамале.

Напомним, 13 мая сообщалось, что в результате удара авиации коалиции США по населённому пункту Эль-Курия рядом с городом Дейр-эз-Зор погибли пять мирных жителей. Двумя днями ранее в результате аналогичного удара по деревне Эс-Салахия на севере Ракки погибли не менее одиннадцати местных жителей, в том числе четверо детей.