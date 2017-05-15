Владивосток, 16 мая, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Читайте также: Ущерб от тайфуна Лайонрок в Приморье составил 7 млрд рублей

Тайфун из космоса

«На сегодняшний день власти региона и района ведут между собой переписку на предмет принадлежности моста. Каких-либо действенных мер по восстановлению автомобильного движения не принимается. И это при том, что администрация Приморского края заявляет о том, что последствия тайфуна ликвидируются успешно», — прокомментировал ситуацию общественник.

В настоящее время мост за счёт средств местного предпринимателя восстановлен полностью — об этом в экстренном порядке стороны договорились в 2016 году. Однако теперь власти контракт заключать не спешат.

Жителям Лукьяновки и ряда близлежащих населённых пунктов приходится делать крюк в 200 километров по разбитыми дорогам, чтобы добраться до райцентра Красноармейского района, федеральной трассы, железной дороги и медицинской помощи — в местном фельдшерско-акушерском пункте медработника нет.

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В ходе губернаторского отчёта Законодательному собранию Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что тайфуном было размыто почти 550 километров дорог, пострадали 124 моста, из которых 24 краевых и 8 муниципальных восстановлению не подлежат. При этом в краевой казне на 2017 год предусмотрено свыше 6 млрд рублей на дорожный фонд — часть указанных средств должна быть направлена на содержание и ремонт мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка.

Из официального сообщения краевых властей следует, что на восстановление проезда должно было уйти 72 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от тайфуна «Лайонрок», обрушившегося на Приморский край, оценили более чем в 7 млрд рублей. За несколько дней ливневых дождей выпала трёхмесячная норма осадков, были подтоплены 170 населённых пунктов, некоторые из них оказались отрезаны от цивилизации. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.