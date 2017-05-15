Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Длиннопериодные вулканические землетрясения, а, точнее, рост их активности, напрямую предвещают извержения вулканов. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Nature GeoScience после масштабного наблюдения за Ключевской группой вулканов на Камчатке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Извержение Ключевской Сопки

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По словам вулканологов, механизм землетрясений, которые происходят под вулканами, не похож на «обычные» подземные толчки, которые вызываются движением тектонических плит.

«Землетрясения, происходящие под исполинами, вызваны движением магмы и изменениями давления в магматическом очаге. Длиннопериодные вулканические землетрясения наблюдаются по всему миру, но чаще всего они локализуются очень близко к поверхности, то есть на глубине первых сотен метров — километров. Но особенно интересны глубинные землетрясения: они соответствуют активизации наиболее глубокой части магматической системы и являются одними из самых первых предвестников грядущего извержения», — пояснил ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН и лаборатории сейсмологии Института физики Земли в Париже Николай Шапиро, слова которого приводит сайт Российского научного фонда.

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На Камчатке ученые изучали Ключевскую группу вулканов, которая имеет глубинный очаг, расположенный на глубине около 30 км. Из него магма через сложную систему каналов поднимается в более мелкие очаги, находящиеся под каждым вулканом.

В течение двух лет геофизики вели наблюдения до большого извержения вулкана Плоский Толбачик, начавшегося 27 ноября 2012 года. В результате ученые обнаружили, что активность глубоких длиннопериодных событий увеличивалась в течение двух лет перед извержением Плоского Толбачика, что соответствует постепенной активизации и увеличению давления в глубоком магматическом очаге. Максимум сейсмической активности на глубине был достигнут за несколько месяцев до извержения Плоского Толбачика.

«Удалось установить связь между длиннопериодными землетрясениями на глубине и в неглубинном приповерхностном очаге и, таким образом, определить, какое время понадобилось для того, чтобы активность переместилась с глубины на поверхность. Мы измерили, что время между максимумами активности составляет около 2−3 месяцев. Скорее всего, именно такой временной интервал понадобился, чтобы давление в магматической системе распространилось с глубины до поверхности», — комментирует Николай Шапиро.

Как сообщало ИА REGNUM, зону пеплопада вокруг вулкана Камбальный на Камчатке покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагают специалисты Кроноцкого заповедника, это связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом.

Камбальный — самый южный вулкан Камчатки. Он начал извергаться 25 марта 2017 года. До этого о его активности ничего не было известно — за многие столетия нет ни одного свидетельства его извержения. Вулканологи установили видеокамеру для регистрации активности вулкана.