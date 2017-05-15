Москва, 16 мая, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Читайте также: На Украине радикалы выстрелили в таксиста, не ответившего на их приветствие

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Обратите внимание, что сами жители, а не сотрудники правоохранительных органов задерживают злодеев, заковывают их в наручники. Это говорит о полной парализации деятельности правоохранительной системы, это говорит о неверии граждан в торжество закона, это говорит о том, что люди вынуждены своими собственными силами защищать свои права. А что это означает? Это означает невозможность государства выполнять важнейшую свою функцию — защиты интересов своих граждан. Когда люди сами начинают подменять собой государственные функции не от хорошей жизни — это очень страшное явление», — считает Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепродзержинске 14 мая трое мужчин напали на таксиста. Они не только избили его, но и прострелили обе ноги. Конфликт начался из-за того, что мужчина не ответил пассажирам на их слова «Слава Украине!». Когда в происходящее вмешались правоохранительные органы, были задержаны двое нападавших, ещё один скрылся.