Москва, 16 мая, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Нападение на таксиста в Днепродзержинске (с мая 2016 года переименован в Каменское) является эпизодом гражданской войны, как бы не отрицал это официальный Киев. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

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«Зона гражданской войны распространилась уже далеко за пределы Донбасса. Это эпизод гражданской войны, как бы не отрицал это официальный Киев. Это чудовищно, но, к сожалению, раскол общества только нарастает, нетерпимость, преступность — тоже. Меня это возмущает до глубины души, но не удивляет, поскольку это уже нормальная украинская жизнь. Это свидетельство того, что поляризация общества будет там усиливаться», — уверен депутат ГД.

«Процесс трудно обратимый — мы хорошо знаем это на опыте нашей страны, что было после революции 17-го года, — добавил Вячеслав Никонов. — Братоубийственная гражданская война, когда за отказ поддержать коммунистические лозунги или националистические лозунги, тоже расстреливали. Это страшно, ужасно, когда происходит раскол внутри одной страны, тем более страны и народа, который мы привыкли рассматривать как братский».

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепродзержинске 14 мая трое мужчин напали на таксиста, не только избив его, но и прострелив обе ноги. Конфликт начался из-за того, что мужчина не ответил пассажирам на их слова «Слава Украине!». Когда в происходящее вмешались правоохранительные органы, были задержаны двое нападавших, ещё один скрылся.