Пекин, 16 мая, 2017, 01:28 — ИА Регнум. «Китай делает акцент на его отношениях с Республикой Корея и надеется, что двусторонние отношения будут улучшены и начнут развиваться с чистого листа», — заявил Ян во время своей встречи с бывшим вице-спикером Национального собрания Республики Корея Пак Бён Суком.

Китай — Южная Корея

Пак возглавил делегацию, прибывшую в Пекин принять участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

По словам Яна, Китай намерен укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество с Южной Кореей в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

Пак в свою очередь поздравил Китай с успешным проведением форума. Он отметил, что правительство Республики Корея дорожит отношениями с Китаем и намерено усилить взаимодействие, уделив внимание улучшению и развитию двусторонних связей.

Напомним, что отношения между КНР и Южной Кореей обострились в связи с размещением на территории последней американской противоракетной системы THAAD, якобы направленной на сдерживание ракетных и ядерных амбиций КНДР и обеспечение безопасности союзников США в регионе.

Китай небезосновательно полагает, что действия США направлены прежде всего на усиление их влияния в регионе и направлены на сдерживание Поднебесной, а также несут угрозу ее национальной безопасности.

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Напомним, что 14−15 мая в Пекине проходил форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь», в рамках которого представители 29 государств обсудили вопросы многостороннего и двустороннего взаимодействия, а также стратегию развития и осуществления китайской инициативы «Нового шелкового пути».