Москва, 16 мая, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Авторы российских каналов в мессенджере Telegram обратились с петицией с создателю сервиса Павлу Дурову, в которой призвали не допустить блокировки мессенджера в России. Обращение появилось вечером 15 мая на сайте Change.org.

Как говорится в петиции, Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о необходимости предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Однако, как сообщается, Роскомнадзор до сих пор не получил никакого ответа от команды Telegram. «По закону они должны сделать ещё один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», — отмечают авторы петиции.

В связи с этим Павла Дурова просят исполнить требования российского ведомства, чтобы не допустить запрета сервиса на территории России.

«Мы обращаемся к команде Telegram и лично г-ну Дурову с просьбой помочь нам использовать Telegram и развивать его экосистему в России. На начало 2017 года нас, активных пользователей Telegram, было около 6 миллионов. Сейчас нас ещё больше», — говорится в обращении.

Откуда именно составителями петиции получены сведения о данной ситуации, не уточняется. Между тем газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с авторами нескольких Telegram-каналов, сообщает, что администраторам мессенджера известно о возможной блокировке, и они предупредили об этом авторов каналов.

Как отмечается в петиции, с начала мая 2017 года в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации. За отказ или отсутствие ответа мессенджер блокируют частично или полностью.

Именно за несоблюдение этих требований с начала мая уже оказались заблокированными такие сервисы, как Zello, Line, Blackberry Mesenger, vChat и imo.im. Под блокировку попал и один из самых популярных в мире сервисов, WeChat. Позднее он был разблокирован после предоставления информации о себе.