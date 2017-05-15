Кишинёв, 16 мая, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Как сообщил Додон, среди павших в боях за село солдат — туркменский поэт, писатель и журналист Нурмурад Саруханов, место гибели и захоронения которого долгое время считалось неизвестным.

Prm.md Встреча Игоря Додона с туркменской делегацией

В ходе встречи молдавского президента с туркменской делегацией также обсуждались двусторонние отношения: сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в энергетическом секторе и в области межкультурного взаимодействия.

Додон принял приглашение туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркмению в сентябре этого года. «Есть большой потенциал для развития молдавско-туркменских отношений. Мы последовательно расширяем круг наших партнёров как на Западе, так и на Востоке», — заявил президент Молдавии.