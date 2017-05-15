Ульяновск, 16 мая, 2017, 00:22 — ИА Регнум. На трассе федерального значения Р-178 Ульяновск-Саранск установлены дорожные указатели, посвященные месту, где воспитывался Герой Советского Союза Александр Матросов — Ивановскому детскому дому. Первый знак установлен недалеко от станции Охотничья, сообщил на своей странице в одной из социальных сетей руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Ульяновской области Шарпудин Хаутиев.

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«Подобные указатели установлены Российском военно-историческим обществом (РВИО) и в других субъектах РФ и призваны обратить внимание на Героев своей страны», — написал Хаутиев.

Также он отметил, что в целях ориентирования местонахождения Ивановского детского имени Матросова и музея Александра Матросова, региональное отделение РВИО планирует направить обращение в департамент транспорта министерства строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области об установке дорожных указателей на автодороге регионального значения на повороте на ст. Охотничья и село Ивановка.

Первый «маяк памяти», по информации РВИО, был установлен в мае 2016 года в Подмосковье на автомобильной дороге А-108 (съезд с трассы в сторону деревни Петрищево) и посвящен подвигу Зои Космодемьянской.

Напомним, Александр Матросов служил во 2-ом батальоне 91-й отдельной стрелковой бригады с ноября 1942 года. В феврале 1943 года полк Матросова получил приказ атаковать опорный пункт около деревни Чернушки в Псковской области. Как только советские солдаты миновали лес и оказались на опушке, они попали под сильнейший пулеметный огонь противника — три вражеских пулемета в дзотах не пускали к деревне. Атаки двух пулеметов были подавлены, однако пулемет из третьего дзота продолжал обстрел подступа к деревне. Тогда в сторону третьего дзота направился Матросов — он подобрался с фланга к амбразуре и бросил две гранаты. Выстрелы прекратились. Но как только бойцы решили идти в атаку, пулемет вновь застрочил. Тогда Матросов поднялся, бросился рывком к дзоту и закрыл амбразуру своим телом. Матросову было 19 лет.

Звание Героя Советского Союза Матросову присвоили посмертно 19 июня 1943 года.