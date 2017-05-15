Москва, 16 мая, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Как сообщается, работу над созданием реестра Минюст в настоящее время ведёт совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

База данных будет основываться на Едином реестре записей актов гражданского состояния, который планируется создать к началу 2020 года. Он будет включать данные, которые хранятся в ЗАГСах с 1926 года.

Кроме этого, в реестр записей актов гражданского состояния войдут сведения о документах, выданных российским гражданам за рубежом компетентными органами других государств.

Как отметила Дронова, речь идёт о создании «беспрецедентного» для России ресурса, который «в зарубежных странах давно и эффективно существует». «В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — отметила он.

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