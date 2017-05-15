Киев, 15 мая, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко объявил своей целью сделать Украину частью Шенгенской зоны и сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

«Моя цель, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, и от Харькова до Лиссабона можно было бы проехать без остановок на границах», — написал Порошенко в социальной сети.

При этом украинский президент не уточнил, как в этом случае будут добираться до Лиссабона украинцы, живущие восточнее Харькова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции рассказал журналистам о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы», — сообщил Порошенко, не уточнив, как Владимир Путин отреагировал на его просьбу освободить задержанного в Москве кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко.