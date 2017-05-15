В Индии 50% граждан проживают в районах, подверженных природным катаклизмам
Нью-Дели, 15 мая, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Пятьдесят процентов населения Индии проживает в районах, подверженных стихийным бедствиям, заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, 15 мая сообщает The Economic Times.
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Национальная платформа по уменьшению опасности стихийных бедствий (NPDRR) создана в качестве финального этапа стратегии борьбы со всеми видами стихийных бедствий, заявил Сингх, открывая совещание в Нью-Дели, организованное Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями.
Сингх добавил, что целью совещания NPDRR в текущем году является подготовка развернутого плана действий до 2030 года по ликвидации последствий стихийных бедствий и устойчивому развитию.
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Напомним, первое совещание NPDRR состоялось в ноябре 2016 года. После гибели около 15 тыс. человек в 1999 году в штате Орисса в результате суперциклона, разрушительных последствий цунами 2004 года, правительство Индии решило пересмотреть меры, направленные на борьбу со стихийными бедствиями.
В 2005 году был принят закон «О борьбе со стихийными бедствиями». Правительство направило усилия на создание системы раннего предупреждения о природных катаклизмах.