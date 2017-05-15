Киев, 15 мая, 2017, 23:14 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибра 122 мм, минометов, гранатометов, БМП, БТРов и стрелкового оружия. Обострения военной обстановки фиксируются на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом 15 мая заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Солдат ВСУ

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что вчера, 14 мая, ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня.

«По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Докучаевск, аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 218 мин калибра 120 и 82 мм и более 700 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов. В результате обстрелов разрушения получил один жилой дом в Донецке по улице Мамина-Сибиряка. На Мариупольском направлении зафиксировано 19 нарушений. При этом по районам населенных пунктов Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское, Дзержинское и Саханка выпущено 13 ед. 122-мм артиллерийских снарядов и 53 мины различного калибра», — сообщил Басурин.

Он сообщил, что 14 мая в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР.

«К тому же, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам республики, в результате чего жители населенного пункта Ленинское в очередной раз остались без электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии от ветровых станций, расположенных в Безыменном, поврежденных обстрелами украинской стороны, восстановлена. На Горловском направлении отмечено четыре нарушения. По территории республики выпущено пять мин калибра 82 мм и сделано 164 выстрела из гранатометов. В результате обстрелов наших позиций ранен один военнослужащий ВС ДНР. Нами зафиксировано прибытие в Авдеевку представителей международных организаций для проведения тщательного расследования факта гибели четырех человек в результате спланированного обстрела с украинской стороны», — рассказал он.

По его словам, украинские националисты заблокировали междугородную связь и доступ в интернет жителям Донецкой и Днепропетровской областей.

«В качестве мести за участие граждан в акции «Бессмертный полк» и противодействие полиции Днепропетровской области на 9 Мая радикальные националисты под руководством Семенченко заблокировали междугородную связь и доступ в интернет жителям Донецкой и Днепропетровской областей. Нарушение работы связи произошло в результате диверсии националистов на объектах коммуникации», — проинформировал Басурин.

Он сообщил, что командование ВСУ во избежание конфликтов между солдатами западных и восточных регионов страны решило вывести из зоны боевых действий уроженцев бывших Донецкой и Луганской, а также Днепропетровской областей.

«Штабом АТО подготовлено указание командующего, в котором предписано: «…в целях исключения случаев неуставных взаимоотношений между военнослужащими из западных и восточных областей Украины подготовить и представить на утверждение списки военнослужащих, призванных из Днепропетровской, Луганской и Донецких областей, для последующего вывода их из зоны «антитеррористической операции»… Представители националистических движений в воинских частях ВСУ продолжают ущемлять права выходцев из «восточных областей Украины» среди своих сослуживцев, доводя их до самоубийств или самовольного оставления частей», — сказал Басурин.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР до 70 боеприпасов, в результате двух нарушений режима тишины.

«Всего по территории республики было выпущено 68 мин и снарядов», — сказал Марочко, передает ЛИЦ.

Он сообщил, что в Донбассе растут небоевые потери среди украинских силовиков из-за «эпидемии алкоголизма».

«В подразделениях ВСУ продолжается эпидемия алкоголизма, вследствие этого — рост небоевых потерь. Так, 14 мая в результате алкогольного опьянения и неумелого обращения с оружием военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады выстрелил себе в ногу из автомата АК-74», — уточнил Марочко.

По его словам, проверка в одной из бригад ВСУ выявила недостачу оружия, боеприпасов, пяти тонн дизельного топлива и трех автомобилей «Урал».

"По информации нашей разведки, в 24-й бригаде ВСУ с 13 мая началась комплексная проверка, в ходе которой выявлена недостача оружия и боеприпасов. Также вскрыты факты недостачи горюче-смазочных материалов в количестве пяти тонн дизельного топлива и отсутствие трех автомобилей «Урал», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР проинформировали, что «комиссия в количестве восьми человек из числа офицеров высшего командного состава ВСУ прибыла для проверки в 14-ю отдельную механизированную бригаду».

В то же время заместитель министра Государственной безопасности ЛНР Александр Басов отметил, что украинские спецслужбы, пользуясь большим потоком людей, пересекающих линию соприкосновения на майские праздники, пытались передать на территорию ЛНР агитационные листовки и спецсредства для совершения террористических актов.

«Министерство государственной безопасности ЛНР констатирует резкое усиление разведывательной деятельности украинских спецслужб и резкий рост мероприятий по насильственной вербовке граждан ЛНР в майские праздники… Так, на майские праздники значительно увеличился поток граждан, пересекающих линию разграничения. СБУ пытается использовать это в своих целях», — считает Басов, передает ЛИЦ.

Он уточнил, что специально к праздникам на Украине был отпечатан новый тираж агитационных листовок по так называемой программе «Тебя ждут дома», в которых содержалось предложение сообщать информацию о военной инфраструктуре ЛНР за денежное вознаграждение.

«Большая их часть была сознательно передана гражданами полиции и МГБ республики. Более половины тех, кто добровольно сдал листовки, составили жители Луганщины, постоянно проживающие на подконтрольной киевским войскам территории. Это хороший знак, который свидетельствует об их настроениях и понимании происходящих событий… Несколько человек добровольно явились в МГБ, чтобы признаться, что попались на провокацию, которую спецслужбы назвали программой «Тебя ждут дома». После «душевных бесед» в СБУ их отправили обратно якобы для доказательства их преданности, снабдив не только бумажным агитматериалом, но и спецсредствами для проведения террористических актов. После чего желание оказаться, так сказать, «дома», из которого отправляют обратно с целью убийства соотечественников, у них пропало», — подытожил Басов.

В свою очередь, спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шестеро получили ранения и травмы.

«Эти потери силы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном. Одна из раненых — женщина-военнослужащий, ее состояние тяжелое», — уточнил Лысенко.

По его словам, в Водяном и Широкино (Мариупольское направление) ВС ДНР совершили три минометных обстрела. Продолжаются регулярные провокации с использованием легкого вооружения практически на каждой передовой позиции украинских военных на южных рубежах.

«В Новотроицком противник нарушил режим тишины один раз. В Марьинском районе вчера боевые действия не велись. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР 20 раз нарушили режим тишины, 14 — используя тяжелое вооружение.

Полковник также проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР осуществили девять обстрелов. При этом позиции ВСУ в Новозвановке и Троицком были обстреляны из 122-мм артиллерии (16 снарядов).

«Впоследствии — утром и вечером — противник еще несколько раз нарушил режим тишины в Попаснянском районе, в том числе дважды стрелял из минометов. В основном эти обстрелы продолжались до 30 минут», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель начальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что бойцы подразделения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел жилых кварталов Авдеевки (под Донецком, под контролем ВСУ).

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.