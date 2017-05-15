The Guardian: «Грядёт новая русская угроза, от неё надо уметь защищаться»
Лондон, 15 мая, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Британское СМИ имеет в виду июньские выборы в Великобритании, сентябрьские — в Германии, а также в Чехии — парламентские в октябре и президентские несколькими месяцами позже.
На встрече, делится сведениями корреспондент Роберт Тейт, будет «рекомендовано кандидатам на посты завести фиктивные адреса электронной почты, чтобы уберечься от взломов. Кроме того, властные структуры стран-участниц должны будут побеспокоиться о перекрытии всех возможных лазеек иностранному финансированию кандидатов, в том числе и через посредников внутри страны».
«Чешские аналитики считают, что в их стране борьба за президентство развернется между нынешним прозападным премьером Богуславом Соботкой и действующим главой государства промосковски настроенным Милошем Земаном. Россия точно будет поддерживать кампанию Земана», — уверен автор.
Напомним, что до сих пор никто не предоставил доказательств того, что русские хакеры «по заказу Кремля» вмешивались в выборы в США, Нидерландах, Франции и т.д.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр стратегических коммуникаций Stratсom объявил российскую телевизионную юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» в руках российских властей».