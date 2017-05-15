Лондон, 15 мая, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Британское СМИ имеет в виду июньские выборы в Великобритании, сентябрьские — в Германии, а также в Чехии — парламентские в октябре и президентские несколькими месяцами позже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

На встрече, делится сведениями корреспондент Роберт Тейт, будет «рекомендовано кандидатам на посты завести фиктивные адреса электронной почты, чтобы уберечься от взломов. Кроме того, властные структуры стран-участниц должны будут побеспокоиться о перекрытии всех возможных лазеек иностранному финансированию кандидатов, в том числе и через посредников внутри страны».

«Чешские аналитики считают, что в их стране борьба за президентство развернется между нынешним прозападным премьером Богуславом Соботкой и действующим главой государства промосковски настроенным Милошем Земаном. Россия точно будет поддерживать кампанию Земана», — уверен автор.

Напомним, что до сих пор никто не предоставил доказательств того, что русские хакеры «по заказу Кремля» вмешивались в выборы в США, Нидерландах, Франции и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр стратегических коммуникаций Stratсom объявил российскую телевизионную юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» в руках российских властей».