Степанакерт, 15 мая, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли управляемыми ракетами военный объект армии обороны Нагорного Карабаха, сообщает министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Google.ru/maps/ Предполагаемое место инцидента

«15 мая, около 16:30 (15:30 мск — ИА REGNUM ) часов ВС АР на восточном направлении линии соприкосновения с ВС Арцаха прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект армии обороны. В результате частично повреждена военная техника. Потерь нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана».

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Оса» вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающей машины и обслуживающих их личного состава.

В сообщении говорится, что военнослужащие ВС Армении попытались взять под контроль воздушное пространство, выведя на передовую линию обороны зенитно-ракетный комплекс «Оса».