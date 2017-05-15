Москва, 15 мая, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило граждан Российской Федерации о росте террористической угрозы в Тунисе и Таиланде. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Монахи

Ростуризм рекомендует воздержаться от неорганизованных, а тем более одиночных поездок на юг Туниса и полностью исключить посещение приграничных с Ливией и Алжиром районов. Также рекомендуется избегать мест массового скопления людей.

Аналогичные рекомендации даются туристам, которые собираются в ближайшее время посетить Таиланд.

Ростуризм предупреждает, что в Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны.

«Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей», — сказано в заявлении Ростуризма.

В ведомстве подчеркнули, что атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа «с имитацией естественных причин этих событий».

В связи с ростом террористической угрозы Ростуризм рекомендует российским гражданам быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, а туроператорам — информировать своих клиентов о возможных рисках на территории Туниса и Таиланда.