Тбилиси, 16 мая, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Как современное мифотворчество в высших кругах некоторых стран может привести к весьма ощутимым переменам в политической реальности, можно рассмотреть на примере Грузии — страны, продолжающей поиск на своем политическом теле «рук Москвы» и не замечающей нечто более конкретное, подкрадывающееся с неожиданной стороны. О странностях пересечений конспирологии и серьезного анализа внешнеполитической ситуации рассуждает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Грузия

Взаимовлияние в грузинском политическом дискурсе различных «рук» — то Москвы, то Вашингтона — неоднократно становилось предметом разбирательств как внутри самой политической общности Грузии, так и за ее пределами. Однозначно сказать можно только одно: наблюдается желание официальных грузинских политиков к наращиванию дистанции в отношении России.

Причем объяснить этот процесс исходя из актуальных потребностей Грузии как страны не представляется возможным, тут скорее имеет место некая идиосинкразия или вид суеверия. А тем временем всё большую активность в отношении Грузии развивает Иран, без лишнего шума запускающий всё новые и новые совместные проекты и увеличивающий таким образом свой политический вес в Закавказье.

Где же может оказаться в результате Грузия, пройдя достаточно далеко в юго-восточном направлении сотрудничества? Подробности читайте в статье: «Грузинская сага о Суркове»

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