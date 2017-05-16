Великий Устюг, Вологодская область, 16 мая, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Историю прусского купца Якоба Посхарста, ставшего святым русским чудотворцем Прокопием Устюжским, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Владимир Станулевич Фреска с изображением Прокопия Устюжского в соборе Прокопия Праведного в Великом Устюге

Тринадцатый век от Рождества Христова стал веком тяжелых испытаний для славян — как живших в то время к западу от Днепра, так и восточных. Напор германских католических рыцарей, остановленный в 1242 году святым князем Александром Невским на льду Чудского озера, не пощадил полабов и пруссов — славянские племена, которые издавна населяли самые западные районы традиционного славянского региона.

О судьбе этих славян не принято было говорить в классической историографии, упоминая их только в качестве объекта завоевания «благородных тевтонов». Между тем история их весьма поучительна и содержит яркие героические страницы, достойные пристального внимания.

Служение святого Прокопия Устюжского неразрывно связано с освоением Северо-Восточных земель, той самой великой русской колонизацией, которая так отличила в лучшую сторону русских первопроходцев от всех прочих.

В чем же состояло это отличие, и какими делами прославился почитаемый святой Прокопий, читайте в статье «Прусский купец и русский святой Прокопий Устюжский»

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