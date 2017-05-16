Киев, 16 мая, 2017, 05:50 — ИА Регнум. По сей день украинская хунта творит буквально, что хочет: с рук сходит все. И чем больше сходит с этих пропитанных невинной кровью рук, тем больше крепнет тревога — а что, если? Что, если народ перестанет бояться? Что, если «они» решат: хватит! ‑ и объединятся? Нет-нет, не немощные старики и не малые дети, против которых готов выходить со стволами бравый Ярош, а армия Новороссии, внутренние войска МВД, армия Украины? Итог подобного союза, предстоящий поход на Киев, очевиден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

И ведь западные лидеры не поддержат, потому что к тому времени преступления станут очевидны и вписываться за хунту не бросится никто, предоставляя утопающим спасать себя самим. А спасут ли? Силы неравны, только пока люди боятся. А сейчас, выйдя в огромном количество на «Бессмертный полк», люди эти предъявили отсутствие страха. Это шествие по оккупированным городам — самый тревожный сигнал для хунты, дающий понять, что время психологического террора завершается.

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