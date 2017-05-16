Москва, 16 мая, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Вера американцев в их исключительную победоносную роль во Второй мировой войне нам всем известна. Есть мифы, старательно пестуемые американской образовательной системой и СМИ, согласно которым война в Европе была выиграна Штатами, а Вторая мировая началась 7 декабря 1941 года в Перл-Харборе, после чего случилось незначительное противостояние в Италии и Северной Африке, а с 6 июня 1944, то есть с высадки в Нормандии, собственно война-то и началась. Далее бравая американская армия дошла до Берлина и разгромила немцев. Так считают современные граждане США. И хотя есть и там борцы за правду, вопрос в другом — почему те же самые лживые мифы ввинчиваются в головы российских школьников?

В.Г. Кикнадзе. История Второй мировой войны: противодействие попыткам ее фальсификации и искажения в ущерб международной безопасности // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 4 (43). С. 77 (исследование проведено в марте-апреле 2015 г. британским агентством ICM RESEARCH)

Учебники истории исследовал постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Один из опросов американских студентов показал, будто в войну (по их мнению) погибло примерно 90.000 их сограждан и тысяч сто русских. В первом случае они ошибаются на 300 тысяч, во втором — на 27 миллионов. Но если наши школьники будут читать те учебники, которые существуют сейчас, то они вообще решат, что русские к той войне не имели отношения.

Чего стоит только дезинформация и дебилизация, продвигаемая в учебнике «Новейшая история ХХ века» под редакцией А. А. Кредера! О Курской и Сталинградской битвах там нет ни одного слова, зато автор прямо пишет, что разгром немцев армией СССР был вреден для Европы, потому что повлек за собой распространение советского влияния на ее восточную и южную части. Может, автор считает, что умереть этим странам было бы лучше? Впрочем, тот же А. А. Кредер полагает, что сбросить ядерные бомбы на два японских города — вот это было нужно и полезно.

«Хорош» и учебник «Всеобщая история» для 9 класса за авторством Евгения Сергеева, который вскользь упоминает Сталинград и Курск (ну, было что-то такое), зато блестяще описывает победные битвы антигитлеровской коалиции, которая разгромила Гитлера.

И подобные учебники — не единичные случаи. Читайте подробности здесь: «Чему учат наших детей официальные учебники истории?»

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