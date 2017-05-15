Мурманск, 15 мая, 2017, 21:35 — ИА Регнум.

На территории гаражного кооператива по улице Достоевского в Мурманске волонтёры обнаружили захоронение бездомных собак. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда» в соцсети.

Рембрант. Спящая собака. 1637 — 1640

«Трупы собак были сброшены в канаву, в воду, недалеко от железнодорожных путей, — отмечается в сообществе. — На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и ветеринарные специалисты».

По данным общественников, в канаве лежало девять трупов собак.

«У двух трупов по визуальным признаку были сломаны шеи, у еще двух трупов визуально присутствовали признаки удушения, а в теле одной из собак был обнаружен дротик, который обычно используется при отлове, — сообщили в фонде. — Также рядом с телами были обнаружены такие же черные полиэтиленовые мешки».

Ранее, как уже сообщало ИА REGNUM, в районе Кольского моста под Мурманском волонтёры фонда обнаружили гору собачьих трупов, причём на всех оказались следы повреждений.

Все трупы животных были изъяты сотрудниками ветеринарной станции для вскрытия и последующего установления причин смерти.