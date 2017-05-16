Анкара, 16 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Говоря о Турции, упоминают Эрдогана и его референдум, иронизируют о помидорах, уже реже вспоминают сбитый истребитель. И очень редко когда задумываются — а во что превращена сейчас Турция? Как живут в ней люди? В самом деле, не одними же разборками с Евросоюзом заполнены их жизни?!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру — Мир

Постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу рассказывает о нынешнем положении Турции, как его видит рядовой гражданин этой страны. И рассказ этот безрадостен.

Крупные инвесторы оставили Турцию, ее предприятия и объекты инфраструктуры уничтожены (минус 35 тысяч по всей стране), крупнейшие рейтинговые агентства понизили рейтинг Турции до уровня «страны риска». Бандиты на улицах, младенцы в тюрьмах, казни без суда и расколотое общество, не доверяющее государству и простившееся с мечтой о Евросоюзе. Жители разоренной страны, которая потеряла доверие и дружбу.

Как выходить из положения? Введением диктатуры, которая еще больше принижает страну в других глазах, и эпатажной манеры разговора во внешней политике — для получения быстрых очков. Тут покритиковать, там хлестко сказать — и вот уже народный ропот направлен в нужную сторону. Например, на США, на Европу, Израиль. И ведь самое неприятное, что на международной арене эта дешевая критика и пустые угрозы не повысили вес Турции, а напротив — показали ее истинную слабость.

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