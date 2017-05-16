Вашингтон, 16 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Барак Обама, видимо, останется в американской истории президентом, которого не так просто забыть. Вот и новый фильм производства США «Прочь» доказывает, что Обаму не собираются забывать, и на этой памяти народной можно недурно заработать. Как, впрочем, и на ненависти определенных групп к Трампу. Постоянный автор ИА REGNUM, кинокритик Алексей Юсев рассказывает о фильме «Прочь» (точнее даже — «Убирайся»).

Цитата из к/ф «Прочь». реж Джордан Пил. 2017. США Отчаяние

Этот фильм снял режиссер Джон Пил, до сих пор бывший ведущим комедийного ток-шоу с шуточками на расовые темы. Однажды Обаме так понравилась пародия на себя в исполнении Пила, что сценка была повторена на одном мероприятии в Белом доме. И если Обама стал первым черным президентом, то фильм «Прочь» — первым фильмом черного режиссера со сборами выше $100 миллионов.

Собственно, расовый вопрос и выстраивает фильм, напоминающий о темных временах сегрегации. Причем сейчас ее вроде как и нет — а озабоченность расовыми предрассудками остается. Непонятно, как белая девушка познакомит родню с черным парнем (непонятно парню). Непонятно, как белым людям общаться с людьми черными — казалось бы, так и общаться, как с любыми людьми, и они даже так делают, но что-то не верится. Даже о спорте с черным не поговорить без страха нарваться на обвинения в расизме.

А теперь вопрос — при чем тут Обама? И в чем политическая подоплека фильма?

Этот фильм Пил задумал давно — когда Обама только сел в самое почетное кресло страны. Изначально замысел картины адресовался либеральной верхушке эпохи Клинтон, но с появлением олицетворяющего расизм Трампа фильм расширил аудиторию. Либеральная критика приветствовала фильм, который сразу из узкопрофильного стал актуальным и массовым. А один из трейлеров к фильму и вовсе обыгрывает сюжет так, что главный герой попадает к самому Трампу, и «Прочь из Белого дома!» — это прямое обращение.

Посмотреть ролик и подробнее почитать о фильме, вдруг ставшим антитрамповским, можно здесь: «Прочь» из Белого дома!»

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