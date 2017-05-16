Йошкар-Ола, 16 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. В преддверии губернаторских выборов в республике Марий Эл обсуждают деятельность предыдущего главы региона, недавно задержанного при получении взятки в особо крупном размере. А говоря по-простому, в чудовищном.

AnastasyaEA Набережная Брюгге в Йошкар Оле

Леонид Маркелов, в сущности оформивший в административной сфере клановую систему, на руководящие посты назначал по принципу преданности, в итоге руководители стремились не служить народу, а выслуживаться перед губернатором. Причем выйти из игры оказывалось проблематично: есть примеры того, что исчерпавшие кредиты доверия лишались постов, а то и свободы.

О «чистке», необходимой управленческим органам республики, беседует корреспондент Поволжской редакции ИА REGNUM с генеральным директором ГК «Темпесто» Леонидом Гавриловым.

За 16 лет под руководством Маркелова республикой, успела измениться психология чиновников, в личности которых поселились (или проявились) представления, условно называемые «крепостническими».

Но помимо человеческого фактора в пересмотре нуждается материальная сфера. Градостроительная политика должна быть проверена на предмет соответствия традициям региона, новые здания, содержащиеся из бюджета и требующих чрезмерных трат, должны быть переданы в частные руки. То же самое нужно сделать по завершении строительства с городским недостроем. От балласта избавляться придется: социально-экономическое состояние республики после многолетнего правления Маркелова можно оценить как банкротство, помноженное на острые социальные трудности.

Сама республика стала, по сути, ООО, приносящей доход своему начальнику. Это при том, что теоретически возможности для нормального развития есть: достаточно вспомнить советский период, когда Марий Эл входила в первую десятку животноводческих регионов. Воссоздание животноводства, развитие сельскохозяйственного комплекса способно помочь республике выйти из кризиса. А ведь есть еще и оборонные предприятия, которые при достаточной поддержке принесут значительную пользу.

Подробнее о кризисе и путях выхода из него: «Марий Эл — банкрот, и этим все сказано»

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