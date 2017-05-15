Киев, 16 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Последние дни перед уходом председателя Национального Банка Украины Валерии Гонтаревой со своего поста сопровождаются громкими скандалами. Почему уйти без шума у Гонтаревой не получается, рассказывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Прошедшие незадолго до того обыски в офисе НБУ не выдерживают с новыми обстоятельствами никакого сравнениями. Сперва Гонтаревой было поставлено на вид реформирование банковской украинской системы, включая национализацию «Приватбанка», а точнее, проект аудиторского заключения.

Согласно этому проекту (которые призван был оправдать кражу из бюджета 125 миллиардов гривен), данные об убытках, для покрытия которых в банк было совершено вливание в размере порядка $4,5 миллиардов, не получили подтверждения. Иными словами, банк не нуждался в подобной сумме. Куда же пошли бюджетные средства? Кстати, проект был создан компанией, нанятой специально для оправдания огромных затрат.

Далее выступил бизнесмен Сергей Тарута, давний противник Гонтаревой, в свое время требовавший в парламенте завести против нее уголовной дело. Тарута бросил Гонтаревой обвинение ни больше ни меньше — в работе на Януковича. Причем, по его словам, сопровождаемым обрисовкой соответствующих махинаций, Гонтарева продолжала действовать в пользу Януковича и во время его побега с Украины.

Главная проблема для Валерии Гонтаревой на фоне новых скандалов состоит в том, что, оставляя пост главы НБУ, она выходит из-под покровительства Порошенко.

Какова ситуация в банковской сфере, где разворачиваются эти события, читайте в статье: «Колумбийской мафии на Украине ловить нечего, тут есть своя»

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