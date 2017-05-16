Тбилиси, 16 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. 5 мая в Грузии началось всенародное обсуждение изменений конституции страны. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе на встречах с гражданами подчеркивает тщательную экспертную работу, проведенную при разработке проекта конституционных изменений. Причем нельзя не отметить, что в работе специально сформированной комиссии принимали участие представители оппозиции и НПО, которые покинули ее состав незадолго до завершения работы. Голосовали за финальный вариант представители от правящей партии. О подводных камнях проекта обновленной конституции рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Изменения касаются выборной системы, полномочий и функций президента. По словам Кобахидзе, изменения ведут к ухудшению позиций правящей партии — в противовес наиболее выгодной для нее действующей системе. Дабы впредь предотвратить злоупотребления, правящая партия, по словам Кобахидзе, правящая партия решилась на невыгодный для самой себя, но справедливый шаг.

Между тем, по словам одного из парламентариев, новый конституционный принцип приведет к тому, что голоса, отданные за партии, которые не прошли по результатам голосования в парламент, отойдут победившей партии. Справедливо ли это? Будут ли избиратели довольны таким ходом?

И хотя данный принцип передачи нераспределенных мандатов к партии-победительнице в ряде стран применяется, разница в избирательном барьере существенна: в Греции и Италии, которые являются тем самым рядом стран, данный барьер составляет 3% — в отличие от 5%, предполагающихся в Грузии, дающих значительно большее число нераспределенных мандатов. Так не попытка ли это присвоить чужие голоса?

Что же касается выборов и полномочий президента, то против этих изменений выступает действующий президент.

Нужны ли Грузии непрямые выборы президента? Подробности читайте в статье: «Конституция Грузии: «Камни преткновения»

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