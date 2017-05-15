Белград, 15 мая, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Сербии, чтобы быть промышленно развитой страной, необходимо увеличить потребление газа, и Белграду негде получить его, кроме как из России. Об этом заявил премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич в интервью телерадиокомпании РТС в рамках посещения форума «Один пояс — один путь» 15 мая в Пекине.

Газовая конфорка

Вучич рассказал, что накануне на полях форума беседовал с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны рассмотрели ситуацию на Балканах, в том числе угрозы, связанные с попытками создания «Великой Албании», и другие проблемы, и достигли «высокого уровня согласия» по этим вопроса. Также лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, включая энергетическое сотрудничество Москвы и Белграда.

«И сегодня на форуме говорилось о необходимости строительства газового интерконнектора с Болгарией, чтобы мы могли получать российский газ. Уверен, что он из Турции одним рукавом пойдёт до Болгарии» , — сказал Александр Вучич.

Как заявил премьер-министр, для того чтобы быть «промышленно развитой страной», Сербии необходимо увеличить своё потребление голубого топлива с нынешних 2 млрд до 4−5 млрд кубометров в год.

«Таких объёмов газа у нас нет, и откуда их взять? Меня уже пять лет убеждают, что газ есть где-то в другом месте, но его нет. Он есть в России, и мы хотим получать его — через Турцию, Болгарию, любым другим путём — только дайте нам возможность не оказаться к 2019 году без газопровода и газовых соединений», — заявил Вучич.

Сербия и Болгария рассчитывают начать строительство газопровода-интерконнектора, который соединит газораспределительные сети двух стран, в 2018 году, а запустить его в эксплуатацию планируется к 2020 году. Протяжённость газопровода должна составить 105 километров, а его проектная мощность — свыше 1,8 млрд кубометров газа в год.

В марте 2016 года «Газпром» и «Сербиягаз» также заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве, открывающее возможности для расширения объёмов подземного газохранилища «Банатский двор» в Сербии. С инициативой о расширении потенциала газохранилища с нынешних 450 млн до 1,2 млрд кубометров газа в год ранее выступила сербская сторона. Белград ищет пути решения проблемы газоснабжения республики после 2019 года, когда Россия намерена прекратить поставки топлива через территорию Украины.