Киев, 16 мая, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Очередным поводом для продавливания линии антироссийской пропаганды стал для официального Киева праздник Дня Победы. Как разделилось общество, насколько не равны его части и на чьей стороне поддержка, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Советские войска форсируют Днепр. 1943

Разделенные на патриотическое большинство и националистическое меньшинство граждане Украины встретили 9 мая с разным отношением. Существование двух этих частей независимо друг от друга — невозможно: первым, несмотря на их превышающую численность, приходится оглядываться на озлобленное и одурманенное меньшинство, а вторые, накрученные пропагандой и возбужденные безнаказанностью, не могут игнорировать масштаб и силу противника.

Поэтому оказывается, что выйти на торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, — на парад, и уж тем более на «Бессмертный полк», — это не просто нормальное и живое человеческое действие, это поступок. Потому что выходящие на эти акции жители украинских городов выходят не на шествие памяти и почтения — они выходят против агрессивной официальной пропаганды, нацеленной четко в сердцевину того самого дня, который они празднуют.

Однако же оценивать сложившуюся ситуацию с позиции «всё пропало» — неверно и проигрышно. Сама по себе обстановка не оставляет разобщенным людям иного выхода, кроме как сплотиться, — а это уже шаг вперед, такой шаг, без которого организованное движение невозможно в принципе.

К тому же возрастной состав участников праздничных акций подает надежды: на улицы выходят далеко не только старики — там полно молодежи. А главное — всё происходившее на праздновании Дня Победы вновь показало, насколько слаба опора власти в народе. Однако майданное меньшинство имеет поддержку в высших кругах, а патриотическое большинство остается без полноценного представительства.

Так на то же надеяться — неужто на выборы? Читайте статью «День Победы на Украине: опыт для адекватного большинства»

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