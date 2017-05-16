Киев, 16 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Нападение нацистских боевиков на ветеранов Афганистана, произошедшее во время празднования Дня Победы в некоторых юго-восточных городах Украины, зафиксировало ряд тенденций. О том, что стоит за провокацией — и за отпором ей, — пишет постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Марина Брутян Майданек — лицо нацизма

Официальный Киев понимает, что репрессировать тех, кто не позволил разгоряченным нацистам уйти безо всякого ответа, — значит ворошить угли. Настроения и так накалены, причем с обеих сторон: и коричневые молодчики, и нормальные люди не будут меланхолично смотреть, как власти снимают последние запреты.

Но если общественность возмущена беспределом националистов и бездействием властей, то сами коричневые понимают и другое: чем дольше власть не вступается за них открыто, не подавляет жестоко дающих им отпор, тем больше шансов, что «в случае чего» власть сольет их на раз. Иными словами, им нечего терять.

Не способствует желанию держать себя в рамках и сама идейная основа, на которой они стоят, потому что война в принципе от нее не отделима и составляет ее стержень. А помножив это на привычку к безнаказанности и отключенный орган мышления, получаем совсем тревожную картину ситуации на грани взрыва. Да и с другой стороны находятся прошедшие Афганскую войну мужики, которые тоже теряют терпение.

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