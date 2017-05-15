Берлин, 15 мая, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности изменить европейский договор ради укрепления Евросоюза, сообщает газета Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Об этом Ангела Меркель сообщила журналистам на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам канцлера Германии, они с президентом Франции кратко обсудили тему возможности изменения европейского договора, если это будет нужно для укрепления Евросоюза.

Кроме того, ранее Ангела Меркель заявила о достижении с французским президентом договоренности о «тесном сотрудничестве».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2017 года в Берлине состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.