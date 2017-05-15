Москва, 15 мая, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Банк России считает, что глобальная кибератака вируса-шифровальщика WannaCry не имеет политического подтекста. Об этом сегодня, 15 мая, заявил в эфире телеканал «Россия-24» заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артём Сычёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Я думаю, что в этом случае говорить о каком-то политическом подтексте таких атак, наверное, не приходится», — сказал представитель Банка России.

Сычёв напомнил, что от вируса пострадали как государственные, так и негосударственные структуры. Кроме того, методы кибератаки свидетельствуют о том, что её недостаточна хорошо подготовили.

«Если бы подготовка на той стороне баррикады была построена немножко по-другому, очевидно, что можно было бы ожидать более серьёзных проблем», — пояснил Сычёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были атакованы вирусом-шифровальщиком WannaCry. Вирус шифрует данные хранящиеся на компьютере и вымогает у их владельцев деньги за расшифровку.