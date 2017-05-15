Москва, 16 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Можно ли сравнить знание религиозное со знанием научным? Что для религиозного представления способно выступить в качестве «критерия неопровержимости»? Чудо или разум способны привести человека к выполнению условий Завета с Богом? Такие вопросы, перекликающиеся с главой 7 Евангелия от Иоанна, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Христос и фарисеи

На существо потустороннее можно много чего наговорить, и вполне безопасно. Но в том-то и дело, что для исходной евангельской проповеди Бог не был трансцендентен, в этом заключалась сила, перевернувшая древнеиудейский, античный, а далее и прочие миры. Только вот вопрос о «самом богоугодном ритуале» испортил последователей.

В той же области рассуждений о «самом правильном ритуале» помещается большая часть доказательств и опровержений Бытия Божия. Для Христа и апостолов доказательством существования Бога было наличие в мире добра, противостоящего злу. Но для последующих богословов это оказалось «слишком просто». Не поправить ли что-либо в этой науке?

Подробнее о вопросах простоты и сложности евангельской философии читайте в статье: «Как христианство не выдержало проверку критерием фальсифицируемости»

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